Дания перестанет выдавать ВНЖ украинцам мобилизационного возраста

СТОКГОЛЬМ, 26 июня. /ТАСС/. Министерство иммиграции Дании заявило об ужесточении закона о получении вида на жительство для украинцев. Мужчины в возрасте от 23 до 60 лет, не освобожденные от военной службы, не смогут получить ВНЖ. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Именно поэтому мы сейчас вносим поправки в Специальный акт по Украине, поскольку наши правила проживания не предназначены для того, чтобы использоваться для уклонения от мобилизации на нужды обороны Украины», — говорится в пресс-релизе.
По информации министерства, изменения не затронут выданные ранее ВНЖ.
С февраля 2022 года по январь 2026 года Дания приняла более 60 тыс. украинцев, 40 тыс. из них зарегистрированы в соответствии со специальным законом, предоставляющим временное жилье. Пребывание украинских беженцев в Дании регламентируется специальным законом, действие которого продлено до марта 2027 года. С февраля 2022 года страна выделила более €9,5 млрд на военную поддержку Украины и около €959 млн на гражданские нужды.