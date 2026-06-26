Дания перестанет выдавать ВНЖ украинцам мобилизационного возраста

С февраля 2022 года по январь 2026 года Дания приняла более 60 тыс. украинцев, 40 тыс. из них зарегистрированы в соответствии со специальным законом, предоставляющим временное жилье. Пребывание украинских беженцев в Дании регламентируется специальным законом, действие которого продлено до марта 2027 года. С февраля 2022 года страна выделила более €9,5 млрд на военную поддержку Украины и около €959 млн на гражданские нужды.