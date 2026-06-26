Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дания перестанет выдавать ВНЖ украинцам мобилизационного возраста

По информации датского Министерства иммиграции, изменения не затронут выданные ранее ВНЖ.

СТОКГОЛЬМ, 26 июня. /ТАСС/. Министерство иммиграции Дании заявило об ужесточении закона о получении вида на жительство для украинцев. Мужчины в возрасте от 23 до 60 лет, не освобожденные от военной службы, не смогут получить ВНЖ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Именно поэтому мы сейчас вносим поправки в Специальный акт по Украине, поскольку наши правила проживания не предназначены для того, чтобы использоваться для уклонения от мобилизации на нужды обороны Украины», — говорится в пресс-релизе.

По информации министерства, изменения не затронут выданные ранее ВНЖ.

С февраля 2022 года по январь 2026 года Дания приняла более 60 тыс. украинцев, 40 тыс. из них зарегистрированы в соответствии со специальным законом, предоставляющим временное жилье. Пребывание украинских беженцев в Дании регламентируется специальным законом, действие которого продлено до марта 2027 года. С февраля 2022 года страна выделила более €9,5 млрд на военную поддержку Украины и около €959 млн на гражданские нужды.