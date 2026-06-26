Во Владивостоке ретро-электричка ЭР-9 возобновит пляжные рейсы до Угольной

Четырехвагонный электропоезд советского образца 1972 года выпуска будет отправляться от станции Владивосток в 10:27 и прибывать на станцию Угольная в 11:14. Обратно ретро-состав отправится с Угольной в 15:11 и прибудет во Владивосток в 16:00. Расписание составлено так, чтобы у пассажиров было достаточно времени для отдыха на пляже.