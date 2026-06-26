Трехлетняя девочка умерла в США от вшей в доме, заваленном мусором

Ранее жительница итальянской Вероны задохнулась в квартире, заваленной посылками, которые она неконтролируемо скупала в интернет-магазинах. Позже выяснилось, что у женщины был так называемый синдром накопительства: она постоянно что-то заказывала, но не распаковывала. Следствие пришло к выводу, что она умерла, когда споткнулась на входе и машинально схватилась за гору вещей, которая и придавила ее.