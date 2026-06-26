Трехлетняя девочка умерла в США от вшей в доме, заваленном мусором

В США трехлетняя девочка, жившая в квартире, заваленной мусором и отходами, скончалась от заражения вшами. Об этом в среду, 24 июня, пишет New York Post.
По данным судмедэкспертизы, тяжелое заражение паразитами привело к развитию анемии, которая вызвала поражение сердца и внутренних органов. В организме ребенка также обнаружили препарат клонидин. У девочки были сильно разрушены зубы, что свидетельствовало о длительном отсутствии ухода. В семье воспитывались еще четверо детей, которые также жили в условиях, угрожающих их здоровью.
Суд приговорил родителей к четырем годам лишения свободы и запретил им любые контакты с остальными детьми до 2038 года. Жилище признано непригодным для проживания, говорится в сообщении.
Ранее жительница итальянской Вероны задохнулась в квартире, заваленной посылками, которые она неконтролируемо скупала в интернет-магазинах. Позже выяснилось, что у женщины был так называемый синдром накопительства: она постоянно что-то заказывала, но не распаковывала. Следствие пришло к выводу, что она умерла, когда споткнулась на входе и машинально схватилась за гору вещей, которая и придавила ее.