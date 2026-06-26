Эксперт Костенко: темы о России уже обсуждают на уроках английского

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Занятия английским в российских школах уже строятся на принципе, что ученики должны уметь рассказать иностранцам о России. Об этом сообщил ТАСС эксперт Минпросвещения, руководитель Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева Максим Костенко, отвечая на критику депутата.
Ранее председатель комитета ГД по просвещению Ирина Белых заявила, что ученики российских школ должны обсуждать на уроках английского языка темы о России, в том числе ее историю, а не «топик о Лондоне».
«Современная методика преподавания иностранного языка в школе строится на принципе диалога культур: ученик должен уметь не только понимать собеседника из другой страны, но и рассказывать на иностранном языке о своей Родине, ее истории, достижениях и культурном наследии. Именно такой подход сегодня заложен в действующих программах и отвечает задачам формирования российской гражданской идентичности при сохранении открытости к международному общению», — сказал Костенко.