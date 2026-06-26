Эксперт Костенко: темы о России уже обсуждают на уроках английского

«Современная методика преподавания иностранного языка в школе строится на принципе диалога культур: ученик должен уметь не только понимать собеседника из другой страны, но и рассказывать на иностранном языке о своей Родине, ее истории, достижениях и культурном наследии. Именно такой подход сегодня заложен в действующих программах и отвечает задачам формирования российской гражданской идентичности при сохранении открытости к международному общению», — сказал Костенко.