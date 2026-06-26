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Почти половина клещей в Приморье заражена инфекциями — Роспотребнадзор

С начала эпидсезона в медорганизации обратились 5616 человек, показатели сопоставимы с прошлым годом.

Источник: PrimaMedia.ru

С начала эпидемического сезона в Приморье зафиксировано 5616 обращений граждан по поводу укусов клещей. Эти данные сопоставимы с прошлогодними показателями. Укусы регистрируются во всех районах края, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

«Сдано на экспресс-диагностику 71,3% клещей, снятых с людей. Положительные результаты на возбудители клещевых инфекций (боррелиоз, риккетсиоз, эрлихиоз, анаплазмоз) составляют — 44,6%. Наибольший удельный вес составляет риккетсиоз — 50,4% и боррелиоз — 44,6% от числа положительных исследований», — говорится в сообщении.

В ведомстве напоминают, что, отправляясь на природу, необходимо использовать защитные средства, носить закрытую одежду и своевременно осматривать себя и своих близких.

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Специалисты вышли на стационарные маршруты, чтобы отследить численность, видовой состав и заражённость опасных паразитов.

Ранее специалисты Роспотребнадзора называли самые опасные с точки зрения активности клещей места Владивостока. В первую очередь это территории бухт Рында, Воевода, Лесная, полуостровов Назимова и Сапёрный. Кроме того, высокий риск сохраняется в лесных массивах пригорода, которые не подвергаются акарицидной обработке.

Напомним, что первого в этом эпидемическом сезоне клеща, заражённого вирусом клещевого энцефалита, выявили в Приморье в апреле.

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