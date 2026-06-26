В новосибирском парке «Арена» снова повредили баскетбольные кольца

В Новосибирске на баскетбольной площадке в парке «Арена» снова повредили игровое оборудование. Об этом сообщили в Дирекции городских парков.
На площадке пришли в негодность два баскетбольных кольца. Их демонтируют, чтобы провести ремонтные работы.
В учреждении напомнили, что спортивное оборудование рассчитано на игру, а не на силовые нагрузки. Кольца нельзя использовать для висов и других действий, не связанных с баскетболом. Именно такое обращение, по словам специалистов, приводит к поломкам. Повреждённое оборудование создаёт неудобства для всех посетителей, которые приходят в парк, чтобы заниматься спортом или играть на площадке.
«Просим соблюдать правила эксплуатации спортивного инвентаря и относиться к нему бережно. Сохранность оборудования зависит от каждого из нас», — отметили в Дирекции городских парков.