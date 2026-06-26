В новосибирском парке «Арена» снова повредили баскетбольные кольца

В учреждении напомнили, что спортивное оборудование рассчитано на игру, а не на силовые нагрузки. Кольца нельзя использовать для висов и других действий, не связанных с баскетболом. Именно такое обращение, по словам специалистов, приводит к поломкам. Повреждённое оборудование создаёт неудобства для всех посетителей, которые приходят в парк, чтобы заниматься спортом или играть на площадке.