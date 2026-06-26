Минпросвещения России назвало две даты школьных выпускных в Новосибирске

Министерство просвещения РФ определило временные рамки для проведения школьных выпускных вечеров в Новосибирске, рекомендовав организовать основные торжества 26 и 27 июня. При этом окончательное решение о датах остаётся за руководством каждой образовательной организации, которое должно учитывать такие факторы, как погода и эпидемиологическая обстановка.
Ведомство также направило в регионы методические рекомендации по наполнению праздничной программы. В частности, предлагается придать мероприятиям патриотический характер, включив в них торжественное поднятие государственного флага, исполнение гимна России, а также напутственные слова от учителей.
Как и в прошлые годы, для выпускников 9-х классов праздники будут организованы в более скромном формате, однако по схожему сценарию. Ключевым приоритетом при подготовке остаётся безопасность. Школы обязаны заблаговременно согласовать мероприятия с представителями МВД, МЧС и Роспотребнадзора, а также обеспечить условия для комфортного участия детей с ограниченными возможностями здоровья.
Традиционно главными площадками для проведения выпускных в Новосибирске станут площадь Ленина и Михайловская набережная.