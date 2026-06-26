Минпросвещения России назвало две даты школьных выпускных в Новосибирске

Как и в прошлые годы, для выпускников 9-х классов праздники будут организованы в более скромном формате, однако по схожему сценарию. Ключевым приоритетом при подготовке остаётся безопасность. Школы обязаны заблаговременно согласовать мероприятия с представителями МВД, МЧС и Роспотребнадзора, а также обеспечить условия для комфортного участия детей с ограниченными возможностями здоровья.