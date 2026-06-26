Программу Дня молодёжи 27 июня 2026 года уточнили в Хабаровске

Власти опубликовали уточнённую программу фестиваля Дня молодёжи, который пройдёт в Хабаровске 27 июня. Главной площадкой станет набережная возле колеса обозрения: с 10:00 до 22:00 там будут работать четыре пространства — «Мечта», «Молодость», «Гордость» и «Единство», сообщили в правительстве Хабаровского края.
Фестиваль, получивший в этом году название «Мечта. Гордость. Единство», объединит концерты, спорт, лекции, мастер-классы, акции и молодёжный маркет. Вход на площадки свободный, программа рассчитана на целый день — от утренней активности у сцены до вечернего выступления хедлайнера. Желающим принять участие в качестве волонтёра необходимо зарегистрироваться в боте @youthday_bot в мессенджере MAX.
Одной из самых насыщенных станет площадка «Гордость». С 10:00 до 12:00 представители Краевой станции переливания крови расскажут о донорстве костного мозга и проведут предварительную запись на анализ. С 10:00 до 19:00 «ЮНАРМИЯ» организует мастер-классы по управлению механическими танками и пилотированию дронов.
Там же участники смогут плести тактические браслеты, делать сухие души и собрать гуманитарную помощь для участников СВО. Отдельный блок посвятят безопасности: гости смогут примерить форму пожарного, попробовать первичные средства пожаротушения, узнать, как пользоваться огнетушителем и пожарным ранцем, а также получить базовые навыки первой помощи.
Площадка «Единство» будет посвящена культурному многообразию России. Здесь развернут выставку с предметами быта и национальными нарядами коренных народов, а посетителям предложат сделать амулет или талисман из эко-кожи и натурального меха. В программе также мастер-классы по росписи матрёшек и пряников, игре на африканском барабане и корейской игре Ютнори.
Пространство «Мечта» организаторы описывают как площадку про поддержку, дружбу, творчество и личные планы. Гостям предложат поучаствовать в ритуале загадывания желаний, познакомиться с достижениями Хабаровского края, пройти профориентационный квиз от РЖД, посетить мастер-классы психологов, проверить здоровье на сканере от ДВГАФК и поучаствовать в беспроигрышной лотерее «Профмечта: розыгрыш призов» от Союза профсоюзов края.
На площадке «Молодость» сделают упор на творчество и самовыражение. Там можно будет кастомизировать собственную одежду, воспользоваться фотобудкой и узнать о проектах в сфере молодёжной политики. Параллельно на территории фестиваля откроется «Маркет молодых», где 30 местных предпринимателей представят свои товары и услуги.
Отдельная программа пройдёт на главной сцене. Утро начнётся с зарядки и йоги, затем эстафету примут диджеи радио «Европа Плюс». В течение дня запланированы выступления молодых вокалистов, танцевальные батлы, образовательные лекции, розыгрыши призов от партнёров и театрализованный концерт «Молодость России».
Вечерним событием фестиваля станет концерт Канги. Хедлайнер выйдет на главную сцену в 21:00.
Фестиваль проводят в рамках президентского нацпроекта «Молодёжь и дети» и приурочивают к Году единства народов России. Организатором выступает комитет по делам молодёжи при поддержке правительства Хабаровского края совместно с Росмолодёжью.