Программу Дня молодёжи 27 июня 2026 года уточнили в Хабаровске

Площадка «Единство» будет посвящена культурному многообразию России. Здесь развернут выставку с предметами быта и национальными нарядами коренных народов, а посетителям предложат сделать амулет или талисман из эко-кожи и натурального меха. В программе также мастер-классы по росписи матрёшек и пряников, игре на африканском барабане и корейской игре Ютнори.