Из Омской области в Тайвань отправились 8,5 тонн рогов лося и северного оленя

В Управлении Россельхознадзора по Омской области рассказали о нестандартном экспорте, организованном с территории региона в островное государство Тайвань. В апреле 2026 года на экспорт в эту страну из Омской области было направлено 8,53 тонны сухого рога лося и сухого лома рога северного оленя. В ведомстве отметили, что данная продукция востребована на азиатских рынках для использования в традиционной медицине и производства биологически активных добавок. Перед отправкой партия рогов прошла в Омске лабораторные исследования на содержание радиоактивных загрязнений. Нарушений при проведении контрольных мероприятий выявлено не было.