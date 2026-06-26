Дорога-дублер до красноярского Солнечного готова на 17%

В Красноярске строительство новой дороги от «Планеты» до Солнечного идет по графику. Об этом сообщил мэр Сергей Верещагин, который проверил ход работ на объекте в рамках рабочего выезда в Советский район.
Сейчас строительная готовность дороги составляет 17%. На площадке идет формирование створа дороги и устройство ливневой канализации.
Напомним, строительство дублера Енисейского тракта и улицы 9 Мая началось осенью 2025 года. Будущая магистраль протяженностью почти 4,5 км в Солнечном пройдет от улицы Гриболевская по улицам Соколовская и Афанасия Тавакова в Солонцах-2, соединив микрорайон с развязкой на Северном шоссе у улицы Авиаторов. Дорога шириной 4−6 полос должна стать альтернативой для въезда в Солнечный, перераспределить потоки машин, улучшить транспортную доступность мкироарйона, разгрузить существующие магистрали и обеспечить комфортное передвижение для тысяч красноярцев.
Средства на строительство — около 2 млрд рублей — выделены региону в рамках инфраструктурного кредита. Объект включен в план подготовки Красноярска к 400-летию и находится на особом контроле губернатора края. Согласно проекту, дорогу должны построить до ноября 2027 года.
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