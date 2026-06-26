Дорога-дублер до красноярского Солнечного готова на 17%

Напомним, строительство дублера Енисейского тракта и улицы 9 Мая началось осенью 2025 года. Будущая магистраль протяженностью почти 4,5 км в Солнечном пройдет от улицы Гриболевская по улицам Соколовская и Афанасия Тавакова в Солонцах-2, соединив микрорайон с развязкой на Северном шоссе у улицы Авиаторов. Дорога шириной 4−6 полос должна стать альтернативой для въезда в Солнечный, перераспределить потоки машин, улучшить транспортную доступность мкироарйона, разгрузить существующие магистрали и обеспечить комфортное передвижение для тысяч красноярцев.