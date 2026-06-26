Красноярский магазин азиатских продуктов оштрафовали на 20 тысяч рублей

Как рассказали в управлении, во время осмотра на витрине нашли кондитерские изделия и рисовые снеки без маркировки на русском языке. Продавец оперативно убрал товар, но нарушение уже зафиксировали. Отсутствие маркировки лишает покупателей информации о составе и качестве продукции.