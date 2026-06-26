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Красноярский магазин азиатских продуктов оштрафовали на 20 тысяч рублей

Предприниматель не уведомил ведомство о начале работы, как того требует закон.

Специалисты Роспотребнадзора провели внеплановую проверку в торговой точке на Сибирском переулке в Красноярске. Причина — предприниматель не уведомил ведомство о начале работы, как того требует закон.

Как рассказали в управлении, во время осмотра на витрине нашли кондитерские изделия и рисовые снеки без маркировки на русском языке. Продавец оперативно убрал товар, но нарушение уже зафиксировали. Отсутствие маркировки лишает покупателей информации о составе и качестве продукции.

По итогам проверки владельца магазина оштрафовали на 20 тысяч рублей. Постановление вступило в силу, штраф уже уплачен.

Ранее мы сообщали, что красноярцам рассказали, как правильно выбрать и хранить черешню.

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