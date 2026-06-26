Новости Красноярского края 26 июня: бензин, пожары, погода, ДТП

Пятница, 26 июня, приносит жителям Красноярского края важные новости из самых разных сфер. Правительство региона взяло под контроль ситуацию на топливном рынке, чтобы защитить обычных автомобилистов от искусственного дефицита бензина на АЗС. Площадь лесных пожаров выросла, но спасатели уверенно держат стихию вдали от населенных пунктов. Водителям стоит быть осторожнее: край попал в пятерку лидеров по числу «тотальных» ДТП, а в региональной столице меняются схемы движения популярных автобусов. Впереди — дождливые выходные и масштабный городской праздник. Главные события дня читайте в обзоре «АиФ-Красноярск».