Новости Красноярского края 26 июня: бензин, пожары, погода, ДТП

Пятница, 26 июня, приносит жителям Красноярского края важные новости из самых разных сфер. Правительство региона взяло под контроль ситуацию на топливном рынке, чтобы защитить обычных автомобилистов от искусственного дефицита бензина на АЗС. Площадь лесных пожаров выросла, но спасатели уверенно держат стихию вдали от населенных пунктов. Водителям стоит быть осторожнее: край попал в пятерку лидеров по числу «тотальных» ДТП, а в региональной столице меняются схемы движения популярных автобусов. Впереди — дождливые выходные и масштабный городской праздник. Главные события дня читайте в обзоре «АиФ-Красноярск».
Бензин в Красноярском крае 26 июня: цены на АЗС и ситуация с топливом.
Ситуация на рынке горючего в регионе остается стабильной. Власти фиксируют лишь временный локальный ажиотаж на некоторых заправках, из-за чего сети начали вводить ограничения на продажу.
Цены на бензин в Красноярске по данным на 26 июня:
КНП: АИ-92 — 73,5 ₽; АИ-95 — 77,5 ₽; АИ-98 — 92,9 ₽; ДТ — 88,10 ₽.
«Олмал»: АИ-92 — 75,9 ₽; АИ-95 — 79,9 ₽; АИ-98 — 94,9 ₽; ДТ — 99,9 ₽.
«ОПТИ»: АИ-92 — 75,9 ₽; АИ-95 — 79,9 ₽; ДТ — 91,10 ₽.
«Роснефть»: АИ-92 — 62,3 ₽; АИ-95 — 66,3 ₽; ДТ — 82,5 ₽.
НТС: АИ-92 — 73 ₽; АИ-95 — 77 ₽.
«Газпромнефть»: АИ-92 — 62,47 ₽; АИ-95 — 67,03 ₽; ДТ — 82,86 ₽.
Глава краевого правительства Алексей Медведев провел оперативное совещание, где обсудил обеспечение топливом больниц, муниципалитетов, аграриев и северных территорий. Необходимые резервы регион сформировал. Профильные министерства сообщают о единичных проблемах с отгрузками на нефтеперерабатывающих заводах, но основной поставщик госучреждений — «Красноярскнефтепродукт» (КНП) — полностью выполняет обязательства на июнь.
Руководитель КНП Борис Золотарев объяснил причину нехватки топлива на отдельных розничных станциях. Бензин массово скупают юридические лица, увозя горючее про запас объемами по пять-шесть бочек. Обычные автолюбители при этом сохраняют спокойствие. Чтобы защитить интересы населения, сеть планирует ограничить объемы продаж в одни руки. Алексей Медведев эту инициативу поддержал. Глава кабмина поручил ведомствам составить детальный топливный баланс до конца года и рассчитать варианты экономии горючего, строго сохранив работу социальных служб. Край также изучит возможность закупок нефтепродуктов на заводах Беларуси, Казахстана и Китая.
Пожары в Красноярском крае 26 июня.
По данным на 25 июня, за сутки огонь прошел еще 10 тысяч гектаров тайги. Утром Лесопожарный центр зафиксировал 121 действующий очаг — это на 28 возгораний больше, чем накануне. Общая площадь пожаров достигла 218,1 тысячи гектаров.
Пламя бушует на территории девять округов, самая сложная обстановка сохраняется в Енисейском округе на севере региона. Борьбу со стихией ведут почти 1,9 тысячи человек при поддержке 40 единиц техники. Спасатели полностью контролируют ситуацию и подчеркивают: огонь не угрожает населенным пунктам.
Изменение трех маршрутов автобусов в Красноярске.
Коммунальщики начинают реконструкцию теплосети на улице Тамбовской. Из-за ремонтных работ городская администрация временно меняет схемы движения трех автобусов — № 9, 56 и 90. Ограничения продлятся с 27 июня по 8 июля.
Участок от дома № 31/1 по улице Тамбовской до пересечения с Борисевича закроют для проезда. Пассажиры не смогут воспользоваться остановкой «2-я Шинная улица». В качестве альтернативы транспорт будет останавливаться на пунктах «Северная» (при движении в сторону города), «Автостоянка ВДВ» и «4-я Шинная улица».
Маршрут № 56 (в направлении Шинного кладбища) поедет в объезд: с улицы Шевченко автобус свернет на 4-ю Шинную, выедет на Борисевича и вернется на привычный путь. В обратную сторону схема аналогична.
Автобусы № 9 и № 90 (в сторону Верхней Базаихи) станут проезжать микрорайон Шинников по улице 4-я Шинная. Мэрия просит красноярцев заранее планировать поездки с учетом новых схем.
«Тотальные» ДТП в Красноярском крае: регион вошел в топ-5 по России.
Аналитики РИА Новости включили Красноярский край в пятерку субъектов РФ с самой высокой долей «тотальных» аварий — тех, после которых автомобили не подлежат восстановлению.
В среднем по стране этот показатель составляет 2,4%. В нашем регионе цифра значительно выше — 3,5%. По уровню серьезных разбитых авто край занял третье место, пропустив вперед лишь Ленинградскую (4,6%) и Самарскую (4%) области. Также в пятерку антирейтинга вошли Нижегородская область и Удмуртия. Эксперты связывают такие результаты с плотным дорожным трафиком и высокой интенсивностью движения.
Погода в Красноярском крае 26 июня: сильные ливни и крупный град.
Метеорологи предупреждают об ухудшении погодных условий в Красноярском крае. В пятницу, 26 июня, центральные и южные муниципальные округа накроют сильные дожди с грозами. Местами выпадет крупный град, а шквалистый ветер усилится до 15−20 метров в секунду.
В самом Красноярске синоптики прогнозируют комфортные +28 °C днем и +16 °C ночью. Пройдет дождь, подует легкий ветер со скоростью 2 м/с. Атмосферное давление составит 730 миллиметров ртутного столба. В выходные краевая столица также останется во власти осадков.
День молодежи-2026 в Красноярске: программа праздника и DJ Smash.
Масштабный праздник состоится в субботу, 27 июня. Главной площадкой Дня молодежи традиционно станет Татышев-парк. В этом году организаторы проводят событие под девизом «Мечта. Гордость. Единство».
Горожан приглашают присоединиться к спортивным состязаниям, творческим мастер-классам и встречам с интересными людьми. Ярким музыкальным финалом вечера станет выступление популярного российского диджея DJ Smash. Полную программу Дня молодежи 2026 в Красноярске собрали в материале.