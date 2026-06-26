Омичка заявила о задержках выплат рабочим моста у Телецентра

В Омске вновь обсуждают ситуацию вокруг оплаты труда работников, задействованных в капитальном ремонте моста имени 60-летия ВЛКСМ (у Телецентра). О задержках выплат сообщила в соцсетях супруга одного из сотрудников подрядной организации.
По её словам, её муж, официально трудоустроенный в ООО «СтройТраст», не получил заработную плату за апрель и май 2026 года, а также отпускные. Женщина утверждает, что на фоне задержек на объекте фиксируются остановки работ.
В обращении также говорится, что семья находится в сложной ситуации: в семье воспитывается ребёнок с инвалидностью, требующий регулярного лечения и реабилитации. Из-за отсутствия выплат возникают трудности с оплатой медицинских услуг и аренды жилья.
Автор обращения заявляет, что руководство компании и городские власти публично отрицают наличие задолженности, однако работники, по её словам, фактически остаются без выплат.
Министр труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская в ответ на обращение сообщила, что информация о возможной задолженности направлена в надзорные органы для проверки. Также семье предложено обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения для оформления мер поддержки и индивидуального сопровождения.
Проверка по факту возможных нарушений продолжается.