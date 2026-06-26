Минцифры РФ прокомментировало удаление VK из App Store

Шеф-редактор Интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн заявил, что действия Apple — это самое настоящее цифровое пиратство и терроризм. Никаких юридических причин нет, это просто геополитическая месть. Мы, может быть, недооценили, что Apple в 2022 году резко прекратил поставки своей продукции в Россию. По мнению эксперта это был тревожный звонок. Теперь восстановление былых партнерских отношений с компанией очень маловероятно.