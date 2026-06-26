Особый удар сотряс Чернигов, ВСУ испытали ужас: главная новость СВО 26 июня

Он выразил уверенность, что наращивание группировки и отселение гражданских лиц не случайны. «Отселение жителей идёт, и их места будут занимать боевики. Значит, можно ожидать провокации на границе. Единственное, что там местность такая — болотистая, которая не позволит технике проходить», — пояснил Дандыкин.