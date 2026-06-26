Смертники уже под Черниговом, раскрыт план ВСУ: главная новость СВО 26 июня.
Концентрация украинских подразделений в Черниговской области может свидетельствовать подготовке Киевом двух сценариев: провокации против Беларуси либо попытке прорыва на территорию Брянской области. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии aif.ru подчеркнул, что любая провокация со стороны ВСУ встретит жесткую реакцию со стороны России.
Ранее стало известно, что командование противника перебросило из Ивано-Франковска в Черниговскую область военнослужащих 114-й бригады тактической авиации для оборудования там позиций. Кроме того, местные украинские власти заявили об обязательной эвакуации жителей приграничных районов региона с 1 июля.
Дандыкин отметил, что географически регион граничит и с белорусским Гомелем, и с российской Брянщиной, откуда постоянно фиксируются обстрелы и налеты беспилотников.
«Здесь два момента. Или противник попытается влезть в Беларусь, хотя Зеленский это отрицает, и вроде бы, как сказал Лукашенко, всё понял, или собираются, скажем, повторить мини-Курск», — заявил эксперт.
Он выразил уверенность, что наращивание группировки и отселение гражданских лиц не случайны. «Отселение жителей идёт, и их места будут занимать боевики. Значит, можно ожидать провокации на границе. Единственное, что там местность такая — болотистая, которая не позволит технике проходить», — пояснил Дандыкин.
Эксперт предупредил, что Москва учла события в Курской области и не допустит повторения сценария, когда российскую армию вынуждали перебрасывать резервы с других участков фронта. Россия намерена действовать на опережение.
«Урок Курской области концептуально, думаю, был осмыслен. Если враг появляется на границе Брянщины, значит, по ним в скором времени нанесут упреждающий удар со всеми вытекающими последствиями всеми силами: авиацией, дронами, ракетами. Причём не разовый, а массированный и постоянный», — заявил Дандыкин.
Он добавил, что в Генштабе РФ сложность обстановки полностью осознают. По оценке эксперта, потенциал ВСУ для локальной эскалации сохраняется, несмотря на то что их нынешние возможности уступают периоду курского вторжения.
«Провокация со стороны ВСУ вполне возможна. В случае эскалации все действия Киева будут согласованы с западными кураторами в Брюсселе, Лондоне и Париже», — подытожил Дандыкин.