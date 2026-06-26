Боевики парализованы под Сумами: особый полк ВСУ получил жесткое наказание

«Именно там зафиксирован самый высокий процент по сдаче в плен. Боевики сдаются при первой же возможности, как только понимают, что не могут убежать. Многие осознают, что если попали в это подразделение, то жить им осталось не больше трех дней на линии боевого соприкосновения», — подчеркнул военный специалист.