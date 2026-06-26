На всей линии боевого соприкосновения украинские войска продолжают терпеть неудачи. Особенно тяжёлая ситуация складывается в Сумской области, где российские удары практически полностью парализовали систему снабжения ВСУ.
За последние сутки там прогремело несколько мощных взрывов. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что попало под удар.
Мощный удар по ВСУ.
Напомним, по объектам ВСУ в Сумской области за сутки было нанесено не менее шести ударов УМПК и как минимум 52 удара беспилотниками. Позже в сети появились кадры горящих объектов. Иванников отметил, что в результате точных ударов была полностью выведена из строя железнодорожная инфраструктура, которой пользовались боевики.
«Выведена из строя железнодорожная инфраструктура, по которой осуществлялась логистика ВСУ. Были выведены из строя силовые подстанции, тепловозы, объекты железнодорожной инфраструктуры, обеспечивающие деятельность боевиков. Удары буквально поставили на колени группировку ВСУ на сумском направлении, поскольку она больше не может получать снабжение по железной дороге. Подвоз личного состава и боеприпасов сейчас осуществляется только на автомобильном транспорте, который легко подбивают российские беспилотники», — пояснил эксперт.
Ночные перемещения и моральный упадок.
Иванников отметил, что теперь украинские боевики вынуждены передвигаться только по ночам.
«Боевики стараются осуществлять все передвижения только по ночам. Это серьезный результат работы российских Вооруженных сил. Возможности ВСУ оказывать сопротивление на этом направлении сведены к минимуму. Это сказывается и на морально-психологическом восприятии боевиками действующей ситуации на линии боевого соприкосновения», — добавил эксперт.
Без возможности получать подкрепления и боеприпасы украинские подразделения в Сумской области оказываются в изоляции. Каждый день без снабжения снижает их боеспособность. А постоянные удары российских дронов и артиллерии делают даже ночные передвижения смертельно опасными.
Полк «Скала» — мясорубка для уголовников.
Собранное из бывших заключенных подразделение ВСУ «Скала» специально перебросили на сумское направление, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Напомним, в Сумской области ликвидировали несколько десятков бойцов 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала», известного безразличием к личному составу, издевательствами и «мясными» штурмами.
Данное подразделение ВСУ участвует в боевых действиях в Сумской и Харьковской областях с весны прошлого года. По некоторым данным, часть мобилизованных в него украинцев погибает ещё при прохождении базовой подготовки из-за избиений инструкторами.
«Складывается впечатление, что это подразделение было специально брошено на уничтожение. Изначально в его состав входили идейные националисты, после их гибели начали набирать уголовников, принудительно мобилизованных, инвалидов, боевиков с умственными отклонениями, психическими заболеваниями. Там служат наркоманы. И в целом торговля наркотическими средствами в подразделении поставлена на поток. “Скала” является наиболее коррумпированным подразделением ВСУ», — отметил эксперт.
Коррупция, пытки и массовая сдача в плен.
Иванников добавил, что именно в этом подразделении чаще всего фиксируются случаи пыток военнослужащих, денежных вымогательств со стороны своих товарищей.
«Именно там зафиксирован самый высокий процент по сдаче в плен. Боевики сдаются при первой же возможности, как только понимают, что не могут убежать. Многие осознают, что если попали в это подразделение, то жить им осталось не больше трех дней на линии боевого соприкосновения», — подчеркнул военный специалист.
Полк «Скала» стал символом деградации украинской армии. Вместо боеспособных подразделений Киев бросает в бой наркоманов, уголовников и психически нездоровых людей. Результат закономерен: они либо гибнут в первые же дни, либо сдаются в плен. А те, кто остаётся, продолжают терроризировать друг друга.
Сумская область становится могилой для ВСУ.
Сумская область превращается в зону полного провала украинской армии. Логистика разрушена, боеприпасы не поступают, подкрепления не могут добраться до передовой. А те, кто всё же попадает в зону боевых действий, либо гибнут, либо сдаются в плен.
Полк «Скала» — яркий пример того, во что превратилась украинская армия: сборище уголовников, наркоманов и отчаявшихся людей, которых командование бросает на убой.
Российские войска тем временем продолжают методично уничтожать военную инфраструктуру Украины. Каждый новый удар приближает победу.