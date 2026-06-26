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Синоптик Макарова сообщила об окончании половодья в России

Дождевые паводки продолжаются, добавила ведущий сотрудник Гидрометцентра.

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Процессы половодья в России подошли к концу, предупреждений о них нигде нет, однако в некоторых регионах продолжаются дождевые паводки. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Предупреждений о половодье нет, это можно трактовать так, что они закончились. Сейчас уже речь идет о дождевых паводках», — сказала Макарова.

Она отметила, что дождевые паводки наиболее активно продолжаются на Урале и на юге Дальнего Востока. Уровень воды превышает отметку выхода на пойму на реках Свердловской, Тюменской, Курганской, Томской областей, Тывы, Якутии, Краснодарского, Красноярского, Забайкальского, Хабаровского, Камчатского краев, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов.

Неблагоприятная отметка, по словам синоптика, превышена на реке Сосьва в Свердловской области, на реке Терек в Дагестане, на Нерче у города Нерчинск, на реке Чита у села Шишкино, на Камчатке у села Верхний Камчатск, на реке Авача у города Елизово и на Лене у поселка Витим. Опасная отметка превышена на Камчатке у поселка Лазо.

В ближайшие дни ожидается рост уровня воды с достижением неблагоприятных отметок в республиках Северного Кавказа, на реке Шилке в городе Сретенск и на Камчатке у Козыревска и Ключей, достижение опасных отметок прогнозируется на Оби в Нижневартовске, на реке Алазея у гидропоста Сватай, на реке Индигирка у села Хонуу и на Нерче у города Нерчинск.

Макарова отметила, что половодье — явление зимнее и более затяжное, а паводки характерны для теплого времени года и проходят быстрее. Впрочем, по словам синоптика, на юге европейской России из-за теплого климата паводки могут быть круглый год.

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