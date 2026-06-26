Синоптик Макарова сообщила об окончании половодья в России

Неблагоприятная отметка, по словам синоптика, превышена на реке Сосьва в Свердловской области, на реке Терек в Дагестане, на Нерче у города Нерчинск, на реке Чита у села Шишкино, на Камчатке у села Верхний Камчатск, на реке Авача у города Елизово и на Лене у поселка Витим. Опасная отметка превышена на Камчатке у поселка Лазо.