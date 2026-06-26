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Новые данные о землетрясении в Венесуэле: погибли 235 человек и более 4,3 тысячь пострадали

Минздрав Венесуэлы сообщил, что число жертв землетрясения выросло до 235.

Источник: Комсомольская правда

Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле возросло до 235 человек, еще более 4,3 тысячи получили ранения. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Карлос Альварадо.

«К сожалению, мы приняли около 235 пациентов, которые поступили без признаков жизни или скончались в момент прибытия в наши медицинские учреждения», — сказал он в эфире VTV.

Альварадо добавил, что медицинская помощь оказана более чем 4 300 пострадавшим. Среди них есть пациенты с легкими травмами, а также люди в состоянии средней и тяжелой степени тяжести.

Напомним, в ночь на 25 июня в Венесуэле произошло землетрясение магнитудой 7,1. Более 250 зданий были повреждены или уничтожены в результате прошедшего. Экономический ущерб может составить от 2% до 20% валового внутреннего продукта страны.

Как писал KP.RU, Минфин США на фоне землетрясения отменил ограничения на операции с Венесуэлой. Определенные финансовые операции с Каракасом будут разрешены до 23 октября.

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