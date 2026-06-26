Турпоток в Хабаровском крае за пять лет вырос почти на 50%

Кроме этого, внутри региона в 2026 году началась реализация проекта «А поехали в Хабаровский край». Его цель — рассказывать жителям о туристическом потенциале родного края с помощью СМИ и блогеров. Также практическим инструментом внутрирегионального продвижения стали бесплатные тематические недели туризма, охватывающие разные возрастные и социальные группы. В прошлом году в приняли участие более 550 человек.