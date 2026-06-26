Турпоток в Хабаровском крае за пять лет вырос почти на 50%

В Законодательной думе Хабаровского края состоялся правительственный час, посвященный реализации государственной программы «Развитие внутреннего и выездного туризма в Хабаровском крае». Министр туризма региона Марина Ярцева представила итоги и перспективы развития туротрасли в регионе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«С 2021 года туристский поток вырос до 745 тысяч человек, прирост составил 46%. Укрепляется инфраструктурная база, наращивается финансовая поддержка бизнеса, создаются новые точки притяжения, запускаются системные социальные проекты и проводится работа по продвижению в Китае», — подчеркнула Марина Ярцева.
Она также отметила, что зафиксирован рост иностранного туризма: число зарубежных гостей увеличилось с 5,7 тыс. в 2021 году до 31,2 тыс. человек в 2025 году. Налоговые поступления в краевой бюджет от туротрасли выросли практически вдвое.
Сегодня в регионе продолжается развитие туристической инфраструктуры: обустраиваются две новых туристских тропы — «Легенды сэвэнов» в селе Сикачи-Алян и «Легенды Хехцира» на горнолыжном комплексе «Хехцир». В числе завершенных объектов — участок набережной в Хабаровске от Уссурийского бульвара до улицы Советской. Объем финансирования составил 26,4 млн рублей.
К результатам этого года также относится участие региона в международном форуме «Путешествуй» (6+) и в крупнейших российских выставках MITT и «Интурмаркет».
Кроме этого, внутри региона в 2026 году началась реализация проекта «А поехали в Хабаровский край». Его цель — рассказывать жителям о туристическом потенциале родного края с помощью СМИ и блогеров. Также практическим инструментом внутрирегионального продвижения стали бесплатные тематические недели туризма, охватывающие разные возрастные и социальные группы. В прошлом году в приняли участие более 550 человек.
Развивается профессиональная база отрасли: в регионе запустили первый в России образовательный акселератор по разработке туристских бизнес-проектов с учетом территориального развития. Обучение ведут федеральные эксперты в рамках президентского нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Лучшая инициатива по итогам акселератора получит финансовую поддержку в размере 10 млн рублей.
Важным аспектом развития является поддержка местных инициатив. В текущем году 10 муниципальным образованиям края на проведение 12 событийных мероприятий туристической направленности выделено 2 млн рублей.
Марина Ярцева обратилась к депутатам с предложением предусмотреть в краевом бюджете 20 млн рублей на конкурс грантовой поддержки лучших муниципальных инициатив в сфере туризма.
«Этот инструмент позволит вовлечь в развитие отрасли малые города и районы, обладающие уникальным турпотенциалом», — подчеркнула глава ведомства.
Добавим, сегодня регион гордится такими популярными мероприятиями, как региональная ярмарка «АмурФест» (0+), фестиваль туризма «Дальний Восток — Дикий Восторг!» (6+), туристический форум «Открой Дальний Восток!» и гастрофест «ГастроХаб-2025» (0+). Все эти мероприятия будут продолжены и в последующие годы.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что заявки на участие в летнем «АмурФесте» уже подали 150 мастеров.