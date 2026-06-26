Организатор шайки, «торговавшей» авто из Японии, получил 10 лет колонии

В Приморье суд вынес обвинительный приговор 38-летнему местному жителю, признанному виновным в мошенничестве под видом поставки автомобилей из Японии. Жертвами преступной схемы стали 18 человек, а сумма ущерба превысила 17 млн рублей.
Как следует из публикации прокуратуры, осуждённый в 2019—2022 годах организовал несколько офисов во Владивостоке и Находке, оформленных на третьих лиц, через которые у граждан похищали деньги.
Участники группы действовали несколькими способами: брали предоплатой полную стоимость автомобиля, который на самом деле продавать не собирались, передавали разукомплектованные запасные части вместо машины и продавали автомобили с изменёнными идентификационными номерами.
Суд назначил мужчине 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф 500 тыс. рублей. Гражданские иски потерпевших удовлетворены, расследование в отношении других участников группы находится на контроле прокуратуры, а приговор пока не вступил в законную силу.