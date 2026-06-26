Деревня Альпаково в Волгограде пополнилась новыми постояльцами

«Население» деревни встречает овец породы кайла, валлийская и керри-хилл, а также сразу трех шетлендских пони. Новенькие постояльцы в ближайшие 30 дней пробудут на карантине, во время которого за ними наблюдают ветеринары. Пока они находятся в отдельных помещениях и их выкармливают — овсом, ячменем, сеном и специализированными кормами, а в качестве лакомства выдают обычную морковь. А после адаптации овечек можно будет увидеть в компании камерунских козочек, а пони ждет отдельная конюшня.