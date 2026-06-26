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Деревня Альпаково в Волгограде пополнилась новыми постояльцами

Непривычных для региона животных волгоградцы смогут увидеть ближе к концу июля.

В центральном парке культуры и отдыха Волгограда деревня животных «Альпаково» пополнилась новыми питомцами. Подробностями поделились сотрудники парка.

«Население» деревни встречает овец породы кайла, валлийская и керри-хилл, а также сразу трех шетлендских пони. Новенькие постояльцы в ближайшие 30 дней пробудут на карантине, во время которого за ними наблюдают ветеринары. Пока они находятся в отдельных помещениях и их выкармливают — овсом, ячменем, сеном и специализированными кормами, а в качестве лакомства выдают обычную морковь. А после адаптации овечек можно будет увидеть в компании камерунских козочек, а пони ждет отдельная конюшня.

В то же время жители Новоаннинского района жалуются на нашествие барсуков, которые изводят домашнюю птицу.