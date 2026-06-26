В Хабаровске раскрыли вековую тайну золотого обручального кольца

В хабаровском краевом визит-центре «Амурский утес» состоялась закрытая встреча, посвященная итогам восстановления биографии героя Гражданской войны, большевика-подпольщика Сергеева Филиппа Яковлевича. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», отдельное место в обсуждениях заняла, раскрытая историками и архивистами региона, вековая тайна его золотого обручального кольца.
В 1950-х сокамерник Филиппа Яковлевича по концентрационному лагерю на острове Русском передал драгоценное украшение в Гродековский музей. Как позже выяснилось, большевик-подпольщик перед своей казнью попросил товарища доставить кольцо его жене. Однако попытки найти ее оказались тщетны, и спустя 30 лет реликвия попала в учреждение культуры.
Данную историю передал правнук героя войны Алексей Михлин, ведущий собственное расследование о родственнике. Он успел собрать семейный архив, который сейчас хранится у внучки Филиппа Яковлевича Людмилы Демьяненко. Она, кстати, тоже присутствовала на встрече.
Тем не менее события, связанные с кольцом, считались скорее легендой, чем достоверным фактом.
За работу над восстановлением биографии Филиппа Яковлевича взялась ведущий архивист Хабаровска, историк Наталья Бендик. Она нашла подтверждения ныне известной информации, а также обнаружила новые данные. Сейчас количество найденных фактов складывается в полноценную печатную книгу, которую Бендик планирует сделать в будущем.
— Сергеев Филипп Яковлевич — большевик-подпольщик, начальник штаба партизанского отряда и герой Гражданской войны, прожил 28 лет. Его расстреляли в октябре 1922 года за две недели до окончания боевых действий на Дальнем Востоке. И, казалось бы, жизнь его была короткой. Однако он успел сделать немало и оставить такой след, что спустя более чем сто лет мы о нем говорим, вспоминаем и чтим. Более того, мы будем это делать еще десятки, а то и сотни лет, — сказала ведущий архивист краевой столицы.
Похоронили героя войны во Владивостоке в братской могиле Жертв Революции, которая находится вблизи памятника адмиралу Г. И. Невельскому. Однако на мемориальной плите не указаны инициалы четырех героев, в числе которых и Филипп Яковлевич.
Как отметила Наталья Бендик в своей презентации, ситуацию вместе с другими исследователями было решено исправить. С этой целью они обратились в мэрию Владивостока. Как итог, предложение об установке QR-кода в углу памятника, который направлял бы интересующихся на онлайн-ресурс с подробной информацией о всех 47 погибших, приняли. Работа ведется.