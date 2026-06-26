В Хабаровске раскрыли вековую тайну золотого обручального кольца

— Сергеев Филипп Яковлевич — большевик-подпольщик, начальник штаба партизанского отряда и герой Гражданской войны, прожил 28 лет. Его расстреляли в октябре 1922 года за две недели до окончания боевых действий на Дальнем Востоке. И, казалось бы, жизнь его была короткой. Однако он успел сделать немало и оставить такой след, что спустя более чем сто лет мы о нем говорим, вспоминаем и чтим. Более того, мы будем это делать еще десятки, а то и сотни лет, — сказала ведущий архивист краевой столицы.