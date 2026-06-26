Власти Подмосковья рассказали о вреде американского клена

«В отличие от местных пород, у него в России нет естественных врагов. Насекомые, которые питаются его листьями, и болезни, которые его поражают, остались за океаном. Местные птицы и звери не заинтересованы в его семенах. Поэтому он стал размножаться бесконтрольно», — отметили в пресс-службе ведомства.