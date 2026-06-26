«Дом Святителя Луки» в Красноярске отремонтируют к концу года

Красноярск готовится к реставрации дома, связанного с именем Святителя Луки (Валентина Войно-Ясенецкого). На портале госзакупок появилась информация о поиске подрядчика для создания проектной документации, необходимой для сохранения этого объекта культурного наследия.
Напомним, великий хирург и духовный пастырь проживал в доме Потехина на улице Игарской в 40-х годах прошлого века.
Сейчас власти ищут специалистов, которые разработают детальный проект его восстановления. На эти работы выделено более 7,7 млн рублей, завершить их планируется к концу 2026 года.
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