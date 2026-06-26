В ГД рассказали о праве быть офлайн в нерабочее время даже на удаленке

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Сотрудник по закону имеет право быть «офлайн» вне рабочего времени, в том числе если он трудится удаленно. Однако ситуации бывают разными, и на некоторых должностях просто требуется оставаться на связи, рассказал ТАСС глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«В Трудовом кодексе, в принципе, все это предусмотрено и достаточно серьезно отрегулировано», — указал депутат. «С одной стороны, мы, когда вводили новые виды занятости — удаленную занятость, смешанную занятость, — даже специально зафиксировали, что работник, который работает удаленно, имеет “право на офлайн”, он может выключить телефон. Все, что находится за рамками рабочего времени, позволяет работнику быть не на связи с работодателем», — объяснил депутат.
Однако, продолжил он, на практике «бывают самые разные жизненные ситуации». «Особенно если это касается государственной службы, особенно если это касается правоохранительной системы, когда просто требуется [быть на связи], в том числе для обеспечения безопасности наших граждан. Особенно в ситуации, в которой мы сегодня находимся в наше непростое время», — подытожил Нилов.