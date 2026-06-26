В ГД рассказали о праве быть офлайн в нерабочее время даже на удаленке

Однако, продолжил он, на практике «бывают самые разные жизненные ситуации». «Особенно если это касается государственной службы, особенно если это касается правоохранительной системы, когда просто требуется [быть на связи], в том числе для обеспечения безопасности наших граждан. Особенно в ситуации, в которой мы сегодня находимся в наше непростое время», — подытожил Нилов.