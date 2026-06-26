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В Красноярске освятили закладной камень на месте строительства храма святителя Тихона

Митрополит Красноярский и Ачинский Никита освятил закладной камень на стройплощадке в красноярском микрорайоне Преображенский. Здесь возводят малый храм в честь.

Митрополит Красноярский и Ачинский Никита освятил закладной камень на стройплощадке в красноярском микрорайоне Преображенский. Здесь возводят малый храм в честь святителя Тихона. Чин освящения вместе с митрополитом совершили настоятель будущего храма иерей Максим Золотухин и клирики других храмов города. В дальнейшем на этом месте планируется возведение собора в честь Преображения Господня и создание православной гимназии, сообщили в пресс-службе Красноярской епархии. В 2025 году на стройплощадке храма уже совершался молебен перед ковчегом с мощами святого Тихона. Святыня пребывала в Красноярске во время празднования 100-летия со дня блаженной кончины святителя, напомнили в пресс-службе Епархии.