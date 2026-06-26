Военный из Хабаровского края вернул в строй семь грузовиков в зоне СВО

Военнослужащий ремонтно-эвакуационного полка ВВО из Хабаровского края Евгений Андриенко восстановил семь единиц автомобильной техники в зоне специальной военной операции, за что удостоился государственной награды. О его достижениях рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.