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Военный из Хабаровского края вернул в строй семь грузовиков в зоне СВО

За профессионализм и инициативу рядового Евгения Андриенко наградили медалью Суворова.

Военнослужащий ремонтно-эвакуационного полка ВВО из Хабаровского края Евгений Андриенко восстановил семь единиц автомобильной техники в зоне специальной военной операции, за что удостоился государственной награды. О его достижениях рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Рядовой занимался ремонтом машин, которые нужны для подвоза грузов и обеспечения подразделений на линии боевого соприкосновения. Среди восстановленной им техники — два грузовика «КамАЗ-43114», три «Урал-5557», «КамАЗ-53501» и «КамАЗ-43118».

Часть сложных работ Андриенко выполнил лично. На трёх машинах он восстановил раздаточную коробку, рулевое управление, воздушную систему и электрооборудование.

После ремонта машины вернули в боевые порядки. Это позволило продолжить бесперебойную доставку всего необходимого подразделениям, которые выполняют задачи на передовой.

За профессионализм и инициативу рядового Евгения Андриенко приставили к медали Суворова.