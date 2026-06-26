Уничтожение в зоне спецоперации украинского лейтенанта, отвечавшего за безопасность западных делегаций, могло быть не случайностью, а спланированной операцией самих командиров ВСУ. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
По его данным, ликвидация офицера, возможно, потребовалась для срыва внезапной ревизии и сокрытия масштабных хищений.
Как сообщалось ранее, офицер из засекреченной части, занимавшейся непосредственной охраной натовских советников, был ликвидирован российскими войсками. Лебедев отмечает, что офицер такого ранга выполнял не столько охранные функции, сколько играл роль контрразведчика и ревизора.
«Поскольку это лейтенант, он не подготавливает сам визит высокопоставленных западных советников… Ему просто говорят, где будет человек, а тот пытается выяснить моменты, которые напрямую влияют на безопасность», — пояснил Лебедев.
Подпольщик подчеркнул: офицеры такого ранга часто являются сотрудниками СБУ или ГУР МО и используются для внезапных финансовых проверок на местах. Их появление вызывает яростное сопротивление у коррумпированных командиров ВСУ.
«Думаю, его ликвидация — это способ уйти от проверки. Нередки случаи, когда приезжает представитель СБУ… И такие сведения как-то очень случайно попадают в руки российских спецслужб, и по бункеру прилетают. В Славянске такое было, в Краматорске… Военные очень не любят все эти проверки. Они же себе на карман тоже что-то кладут», — заявил Лебедев.
Сам Запад, по словам координатора, давно не доверяет Киеву и отправляет эмиссаров в зону боевых действий исключительно для аудита многомиллиардных вливаний. Однако визит ревизора не сулил украинским командирам ничего хорошего.
«Чаще всего — посмотреть, куда направлены их деньги. Они вкладывают реально большие суммы, миллиарды, поэтому доверия украинским военным у них нет вообще. Хотят знать, на что деньги потрачены. Кроме того, иногда они хотят, чтобы с ними делились. Им тоже хочется, пока идет война, на ней заработать», — уверен Лебедев.
В свою очередь, профессиональный телохранитель Алексей Фонарев в беседе с aif.ru разъяснил, что появление офицера службы безопасности на передовой могло быть связано с личной рекогносцировкой перед визитом VIP-персоны.
«Он мог находиться там вместе со своим охраняемым лицом и попасть под удар вместе с ним, непосредственно в месте дислокации. Или второй вариант, если всё делается по уму: он мог выехать на место будущего визита, чтобы лично проверить, как обеспечивать безопасность, что представляет собой оперативная обстановка. То есть провести рекогносцировку на месте», — разъяснил Фонарев.
Притом подпольщик Лебедев констатировал, что даже глубокий тыл и бункеры не гарантируют западным гостям безопасности, не говоря уже о прифронтовой зоне.
«Ракета может прилететь куда угодно. Чтобы взломать хороший бункер — нужен “Кинжал” или что-то вроде этого», — заключил эксперт.