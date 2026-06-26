Охрана НАТО убита на Украине, вскрыто страшное: главная новость СВО 26 июня

«Думаю, его ликвидация — это способ уйти от проверки. Нередки случаи, когда приезжает представитель СБУ… И такие сведения как-то очень случайно попадают в руки российских спецслужб, и по бункеру прилетают. В Славянске такое было, в Краматорске… Военные очень не любят все эти проверки. Они же себе на карман тоже что-то кладут», — заявил Лебедев.