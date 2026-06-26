Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае превысила 3 тысячи га

Общая площадь действующих в Хабаровском крае 12 лесных пожаров превысила 3 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и лесопереработки.
«В крае зарегистрировано 12 лесных пожаров, из которых 5 очагов локализованы, 7 — находятся в зоне контроля, на значительном удалении и под постоянным мониторингом. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 3047 га», — говорится в сообщении.
Лесные пожары находятся в Аяно-Майском, Комсомольском и Ульчском районах, а также в Охотском округе.
К ликвидации возгораний привлечены 91 специалист и 18 единиц техники.
Всего с начала пожароопасного сезона в Хабаровском крае произошло 236 возгораний на общей площади 180210,9 га.
Напомним, в Хабаровском крае продолжает действовать особый противопожарный режим, запрещающий использование открытого огня.
За нарушение пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность: для граждан — от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 90 тысяч рублей, для юридических лиц — от 600 тысяч до 1 миллиона рублей. В случае уничтожения или повреждения лесных насаждений наступает уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 10 лет.
Выбирая отдых на природе, следует неукоснительно соблюдать правила поведения в лесах.
При обнаружении лесных пожаров незамедлительно сообщайте по телефону «прямой линии».