В Красноярске магазин азиатских продуктов оштрафовали за товары без русской маркировки

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске магазин азиатских продуктов в Сибирском переулке оштрафовали на 20 тысяч рублей после внеплановой проверки Роспотребнадзора.
Поводом для визита стало то, что предприниматель не уведомил ведомство о начале работы. Во время проверки специалисты нашли в продаже кондитерские изделия и рисовые снеки без маркировки на русском языке.
Такой товар не дает покупателю получить достоверную информацию о составе, производителе, сроке годности и условиях хранения. После проверки предприниматель самостоятельно снял немаркированную продукцию с продажи.
По итогам визита его привлекли к административной ответственности. Постановление вступило в законную силу, штраф уже оплачен.