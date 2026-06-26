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В Красноярске магазин азиатских продуктов оштрафовали за товары без русской маркировки

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске магазин азиатских продуктов в Сибирском переулке оштрафовали на 20 тысяч рублей после внеплановой проверки Роспотребнадзора.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске магазин азиатских продуктов в Сибирском переулке оштрафовали на 20 тысяч рублей после внеплановой проверки Роспотребнадзора.

Поводом для визита стало то, что предприниматель не уведомил ведомство о начале работы. Во время проверки специалисты нашли в продаже кондитерские изделия и рисовые снеки без маркировки на русском языке.

Такой товар не дает покупателю получить достоверную информацию о составе, производителе, сроке годности и условиях хранения. После проверки предприниматель самостоятельно снял немаркированную продукцию с продажи.

По итогам визита его привлекли к административной ответственности. Постановление вступило в законную силу, штраф уже оплачен.

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