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Мексика отправила 260 спасателей и собак для Венесуэлы

Мексика направила в Венесуэлу свыше 260 спасателей и гуманитарный груз после землетрясения 24 июня.

Мексика направила в Венесуэлу свыше 260 спасателей и гуманитарный груз после землетрясения 24 июня. Об этом говорится в совместном заявлении Министерства иностранных дел и Министерства национальной обороны страны, передают официальные структуры.

По поручению президента Клаудии Шейнбаум в пострадавшую республику вылетели два самолёта стратегической авиации. На борту — 261 военнослужащий, включая медиков и специалистов поисково-спасательных подразделений. Также направлены 18 собак, обученных работе по поиску людей под завалами.

В составе груза — 4,4 тонны инструментов и оборудования, а также 2,7 тонны медикаментов. Дополнительно ожидается вылет самолёта C-130 Hercules с авиабазы Санта-Лусия. Он доставит ещё 8 тонн медицинских средств и 4 тонны спасательного снаряжения.

Власти Мексики заявили, что после прибытия специалистов в Венесуэлу и первых контактов с местными службами будет оценена необходимость усиления направленного контингента. Решения о дальнейших шагах будут приниматься по мере развития ситуации и потребностей на месте.

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