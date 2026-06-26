Мексика отправила 260 спасателей и собак для Венесуэлы

По поручению президента Клаудии Шейнбаум в пострадавшую республику вылетели два самолёта стратегической авиации. На борту — 261 военнослужащий, включая медиков и специалистов поисково-спасательных подразделений. Также направлены 18 собак, обученных работе по поиску людей под завалами.
В составе груза — 4,4 тонны инструментов и оборудования, а также 2,7 тонны медикаментов. Дополнительно ожидается вылет самолёта C-130 Hercules с авиабазы Санта-Лусия. Он доставит ещё 8 тонн медицинских средств и 4 тонны спасательного снаряжения.
Власти Мексики заявили, что после прибытия специалистов в Венесуэлу и первых контактов с местными службами будет оценена необходимость усиления направленного контингента. Решения о дальнейших шагах будут приниматься по мере развития ситуации и потребностей на месте.
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