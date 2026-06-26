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Любители ралли по бездорожью определят быстрейшего в Солнечном

Гонка станет репетицией перед первенством Хабаровского края.

Источник: Хабаровский край сегодня

28 июня в рабочем поселке Солнечный Хабаровского края развернется настоящее внедорожное шоу — соревнование «Кольцевая гонка». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», на старт выйдут экипажи на эндуро, квадроциклах и джипах.

Событие обещает стать одним из самых ярких и зрелищных спортивных праздников нынешнего лета. Пилотам предстоит покорять сложную петляющую трассу протяженностью 1,3 километра с трамплинами, резкими поворотами и перепадами высот.

Дистанция станет настоящим экзаменом на выносливость, бесстрашие и характер, а борьба за лидерство будет идти до последних метров.

Соревнования приурочены к празднованию Дня молодежи.

— В прошлом году мы впервые провели в Солнечном первенство и чемпионат Хабаровского края по мотокроссу. Успех превзошел все ожидания, поэтому мы твердо решили сделать это мероприятие традиционным. В августе нас ждут официальные старты, а гонка 28 июня станет для пилотов отличной репетицией перед главными заездами сезона, — поделился организатор гонок Сергей Кулинченко.

Он также добавил, что гонки собирают большое число зрителей, и гонка 28 июня не станет исключением. Тем более, что погода в Солнечном обещает быть солнечной.