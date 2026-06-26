Любители ралли по бездорожью определят быстрейшего в Солнечном

— В прошлом году мы впервые провели в Солнечном первенство и чемпионат Хабаровского края по мотокроссу. Успех превзошел все ожидания, поэтому мы твердо решили сделать это мероприятие традиционным. В августе нас ждут официальные старты, а гонка 28 июня станет для пилотов отличной репетицией перед главными заездами сезона, — поделился организатор гонок Сергей Кулинченко.