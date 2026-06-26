Военные обратили внимание на концентрацию украинских войск в Черниговской области. На фоне принудительной эвакуации населения и переброски дополнительных сил в регион, эксперты предполагают, что Киев, вероятно, готовит масштабную провокацию. Целями могут стать как попытка прорыва в Брянскую область, так и дестабилизация на границе с Беларусью. Однако, как заявил в эксклюзивном комментарии aif.ru капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, российская армия готова нанести массированные упреждающие удары.
Два вектора провокации.
Накануне стало известно, что командование ВСУ перебросило из Ивано-Франковска в Черниговскую область военнослужащих 114-й бригады тактической авиации для обустройства позиций. Параллельно с этим местные власти объявили об обязательной эвакуации жителей приграничных районов с 1 июля. Такие действия, по мнению Василия Дандыкина, являются верным признаком подготовки к активным боевым действиям.
Эксперт напомнил, что Черниговская область занимает стратегически важное положение, гранича одновременно с Гомельской областью Беларуси и с российской Брянщиной. Именно оттуда сегодня постоянно ведутся обстрелы и совершаются налеты беспилотников на приграничные территории РФ.
«Здесь два момента. Или противник попытается влезть в Беларусь, хотя Зеленский это отрицает, и вроде бы, как сказал Лукашенко, всё понял, или собираются, скажем, повторить мини-Курск», — пояснил эксперт.
Массированный удар и постоянный огонь.
Несмотря на то что потенциал ВСУ сейчас значительно уступает периоду вторжения в Курскую область, потенциал для локальной эскалации сохраняется. Однако внезапного прорыва, как в августе 2024 года, уже не будет. Дандыкин выразил уверенность, что российский Генштаб полностью осознает сложность обстановки.
«Урок Курской области концептуально, думаю, был осмыслен. Если враг появился на границе Брянщины, значит, по ним в скором времени нанесут упреждающий удар со всеми вытекающими последствиями всеми силами: авиацией, дронами, ракетами. Причём не разовый, а массированный и постоянный», — подчеркнул эксперт.
Болота, боевики и криминал.
Ситуация осложняется тем, что эвакуация мирного населения играет на руку украинским формированиям. По словам Дандыкина, места уехавших жителей займут боевики, что сделает приграничную зону крайне напряженной. Однако у этого плана есть и географическая уязвимость. Эксперт отметил, что местность в регионе преимущественно болотистая, что не позволит тяжелой технике легко маневрировать и наступать.
На фоне военных приготовлений внутренняя обстановка в Черниговской области остается нестабильной и в криминальном плане. Ранее сообщалось, что в регионе из учебного центра «Десна» были украдены сотни единиц стрелкового оружия. Часть арсенала позже изъяли украинские полицейские, которые намеревались продать его криминальным ячейкам. Этот инцидент лишний раз подтверждает высокий уровень хаоса в прифронтовой зоне.
Василий Дандыкин подытоживая отметил, что любые действия Киева в случае эскалации будут синхронизированы с западными кураторами. Однако Россия готова нанести упреждающий удар для защиты своих рубежей.