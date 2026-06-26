Военные обратили внимание на концентрацию украинских войск в Черниговской области. На фоне принудительной эвакуации населения и переброски дополнительных сил в регион, эксперты предполагают, что Киев, вероятно, готовит масштабную провокацию. Целями могут стать как попытка прорыва в Брянскую область, так и дестабилизация на границе с Беларусью. Однако, как заявил в эксклюзивном комментарии aif.ru капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, российская армия готова нанести массированные упреждающие удары.