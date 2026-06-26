В Красноярске у опасного склона на 2-й Огородной достроили две подпорные стены

В Октябрьском районе Красноярска на улице 2-я Огородная около 24-го дома завершается укрепление многострадального опасного склона.
Две подпорные стены уже готовы, сообщили в департаменте градостроительства.
В ближайшее время подрядчик приступит к благоустройству: выполнит гидропосев многолетних трав и установит стальную сетку для защиты склона от осыпей и выветривания.
У дома на Дачной, 35 на 90% выполнен конструктив подпорной стены.
«Кроме того, на всей территории склона идут буровые работы и вертикальная планировка для устройства нагельных полей — систем из армирующих стержней. Также построена одна из двух каптажных камер для дренажа грунтовых вод», — рассказали в мэрии.
Напомним, склон в районе жилых домов на улице Дачная и 2-я Огородная сползает с 2020 года. Для его укрепления несколько раз искали исполнителя. В 2025 году муниципальный контракт заключили с компанией из Ярославля, подрядчик приступил к работам в сентябре.
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