В Красноярске у опасного склона на 2-й Огородной достроили две подпорные стены

Напомним, склон в районе жилых домов на улице Дачная и 2-я Огородная сползает с 2020 года. Для его укрепления несколько раз искали исполнителя. В 2025 году муниципальный контракт заключили с компанией из Ярославля, подрядчик приступил к работам в сентябре.