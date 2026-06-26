В Минюсте призвали пересмотреть систему наказаний в РФ: какие есть нарушения

В России после смены председателя Верховного суда в структуре многое изменилось. Руководство ВС намерено вернуть доверие граждан к судейскому корпусу. Показательна, например, история Елены Дробышевой. Она работала в системе с 1996 года. В апреле 2022-го Елена Дробышева ушла в отставку по собственному желанию. Выяснилось, что годом ранее она вынесла 10 судебных решений, фактически руководя процессами по видеосвязи с пляжного курорта. Все доказательства в этом году оказались обнародованы.