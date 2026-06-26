Молодежный совет минкульта края занял второе место в федеральном рейтинге

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Молодежный совет министерства культуры Красноярского края занял второе место в федеральном рейтинге молодежных советов.
Министр культуры края Аркадий Зинов назвал создание совета одним из главных достижений 2025 года. По его словам, такая структура помогает вовлекать молодых работников культуры в реализацию региональной культурной политики.
Совет также занимается популяризацией отрасли среди молодежи и поддерживает инициативы, которые развивают культурную жизнь Красноярского края.
Аркадий Зинов поблагодарил команду молодежного совета за работу и пожелал, чтобы достигнутый результат стал стимулом для новых проектов.