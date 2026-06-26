Сельхозпроизводители могут получить поддержку на создание проектов мелиорации в Хабаровском крае

Заявки от сельхозтоваропроизводителей края на создание проектов мелиорации для вовлечения в оборот выбывших угодий принимаются до 30 июня. Организатор — АНО «Краевой сельскохозяйственный фонд». Софинансирование составляет 90% от стоимости проектных работ, 10% вносит производитель. Воспользоваться государственной поддержкой могут юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также крестьянские и фермерские хозяйства, имеющие статус сельхозтоваропроизводителя Хабаровского края. По итогам отбора фонд подготовит задание на проектные работы и выберет подрядчика. Получившие поддержку обязаны ввести угодья в оборот в течение трех лет. Формы заявок и подробности — в объявлении на сайте фонда.