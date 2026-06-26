Полицейские изъяли более 100 литров алкоголя из магазинов Амурского района

Полиция проверила три магазина в Амурском районе на соблюдение законодательства по обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Как выяснилось, у торговых точек не было разрешения на торговлю крепким алкоголем. Незаконную алкогольную продукцию в количестве 255 бутылок на сумму около 42 тысяч рублей изъяли и поместили на ответственное хранение.