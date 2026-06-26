Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Штраф и «условка»: за дропперство осудили группу хабаровчан

В июле 2023 года обвиняемые предложили своим знакомым за вознаграждение открыть на свое имя банковские счета с картами, а потом передать их неизвестным. Свыше 40 банковских карт фигуранты дела отправили в Казань, зная о том, что они пойдут мошенникам. Суд назначил двоим виновным 2 года условно, с испытательным сроком на 2 года; одной осужденной —.

В июле 2023 года обвиняемые предложили своим знакомым за вознаграждение открыть на свое имя банковские счета с картами, а потом передать их неизвестным. Свыше 40 банковских карт фигуранты дела отправили в Казань, зная о том, что они пойдут мошенникам. Суд назначил двоим виновным 2 года условно, с испытательным сроком на 2 года; одной осужденной — штраф в размере 500 тыс. рублей.