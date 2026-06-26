Мошенники предлагают бензин по записи и крадут аккаунты в Telegram

В МВД предупредили о новой схеме обмана автомобилистов. Злоумышленники звонят и предлагают получить топливо по записи без очереди. Для этого просят указать номер телефона, привязанный к Telegram, и ввести код из СМС на фишинговом сайте. В результате жертвы теряют доступ к своим аккаунтам. Аферисты представляются сотрудниками регионального Минтранса или правительства, говорят о новом порядке распределения топлива и обещают государственный талон на 20 литров бензина. Талоны нужно срочно активировать — иначе не успеете, торопят они. В МВД советуют: включите двухфакторную аутентификацию, не вводите коды из СМС на подозрительных сайтах. Если звонят с таким предложением — сразу кладите трубку. Все можно перепроверить по официальным номерам ведомств.