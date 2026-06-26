На предстоящих выходных в Прикамье ожидается прохладная и дождливая погода

В пятницу, 26 июня, местами пройдут дожди, также возможны грозы и усиление ветра с порывами до 13 метров в секунду. Днём прогнозируется от +19 до +24 градусов, однако на севере похолодает до +14°С. В Перми осадков не предвидится, температура воздуха составит от +21 до +23 градусов.