На предстоящих выходных в Прикамье ожидается прохладная и дождливая погода

Жителей региона на предстоящих выходных ожидает прохладная и дождливая погода, рассказали в ЦГМС Пермского края.
В пятницу, 26 июня, местами пройдут дожди, также возможны грозы и усиление ветра с порывами до 13 метров в секунду. Днём прогнозируется от +19 до +24 градусов, однако на севере похолодает до +14°С. В Перми осадков не предвидится, температура воздуха составит от +21 до +23 градусов.
27 июня регион накроет дождями разной интенсивности — от умеренных до обильных. Ночью столбик термометра окажется на отметках от +11 до +16°С, а днём будет колебаться от +16 до +21°С. В краевой столице ожидается от +17 до +19 градусов.
Умеренные дожди прогнозируются в Прикамье и в воскресенье, 28 июня. Ночью температура воздуха составит от +9 до +14 градусов, а днём будет в пределах от +14 до +19°С. В Перми столбик термометра будет колебаться на отметках от +15 до +17 градусов.
Напомним, ранее доктор географических наук Андрей Шихов рассказал сайту perm.aif.ru, что дожди, которые накроют Прикамье 27 июня, могут привести к паводку на некоторых территориях.