В Волгоградской области отменена пятичасовая беспилотная опасность

Отметим, режим беспилотной опасности был объявлен в регионе 26 июня в 00:24 и в общей сложности действовал порядка пяти часов. Спасатели рекомендовали в этот период воздержаться от поездок в лифтах и по возможности укрыться в помещениях без окон. При этом аэропорт Волгограда не закрывался и функционирует в обычном режиме.