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В Волгоградской области отменена пятичасовая беспилотная опасность

26 июня в Волгоградской области отменена беспилотная опасность. Соответствующую рассылку уведомлений начало МЧС России.

26 июня в Волгоградской области отменена беспилотная опасность. Соответствующую рассылку уведомлений начало МЧС России в 05:28 через смс и ведомственное приложение.

По информации специалистов, теперь волгоградцы могут безопасно находится на открытых участках улиц и подходить к окнам.

Отметим, режим беспилотной опасности был объявлен в регионе 26 июня в 00:24 и в общей сложности действовал порядка пяти часов. Спасатели рекомендовали в этот период воздержаться от поездок в лифтах и по возможности укрыться в помещениях без окон. При этом аэропорт Волгограда не закрывался и функционирует в обычном режиме.

Фото из архива ИА «Высота 102».

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