Федеральный суд в США обязал Минюст раскрыть данные по делу Эпштейна

Ведомству предписано до 2 июля опубликовать восемь писем с полными данными отправителей и получателей. Также необходимо раскрыть два документа, где указаны предполагаемые соучастники, предоставить исходные заметки ФБР по четырём отчётам и ряд иностранных материалов. В случае отказа ведомство обязано аргументированно объяснить невозможность раскрытия каждой позиции.