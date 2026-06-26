Жительницу Хабаровского края осудили за экстремистский комментарий

В районе имени Лазо 40-летнюю местную жительницу осудили за комментарий в интернете с призывами к экстремизму. Приговор вынес районный суд, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
По данным суда, в январе 2025 года женщина находилась у себя дома в посёлке Хор и оставила в сети комментарий с запрещёнными призывами. В публикации также были высказывания, унижающие достоинство граждан по национальному признаку.
Женщину признали виновной по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности, совершённых с использованием интернета. Суд назначил ей 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.
Телефон, с которого был опубликован комментарий, конфисковали и обратили в доход государства. Поводом для возбуждения уголовного дела стали материалы УФСБ России по Хабаровскому краю.
Государственное обвинение в суде поддерживали сотрудники прокуратуры района имени Лазо.