Минобороны РФ: бойцы сорвали подготовку к штурму ВСУ в Запорожской области

Российские военные ликвидировали штурмовые группы Вооружённых сил Украины ещё на этапе сосредоточения в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удар по местам скопления украинских войск нанесли операторы ударных беспилотных летательных аппаратов российской группировки войск «Восток».
«В ходе воздушной разведки в Запорожской области разведывательный расчёт БПЛА группировки войск “Восток” обнаружил скрытное перемещение групп противника. Боевики ВСУ выдвигались в район сосредоточения для накапливания сил и подготовки к дальнейшим штурмовым действиям. По полученным координатам операторы ударных БПЛА, подразделения войск беспилотных систем группировки войск “Восток” нанесли огневое поражение по местам скопления противника ударами FPV-дронов», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что военнослужащие РФ «сорвали выдвижение штурмовых групп противника к переднему краю на данном направлении».
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.