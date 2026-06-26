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Минобороны РФ: бойцы сорвали подготовку к штурму ВСУ в Запорожской области

Российские военные ликвидировали штурмовые группы украинских войск ещё на этапе сосредоточения в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.

Российские военные ликвидировали штурмовые группы Вооружённых сил Украины ещё на этапе сосредоточения в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удар по местам скопления украинских войск нанесли операторы ударных беспилотных летательных аппаратов российской группировки войск «Восток».

«В ходе воздушной разведки в Запорожской области разведывательный расчёт БПЛА группировки войск “Восток” обнаружил скрытное перемещение групп противника. Боевики ВСУ выдвигались в район сосредоточения для накапливания сил и подготовки к дальнейшим штурмовым действиям. По полученным координатам операторы ударных БПЛА, подразделения войск беспилотных систем группировки войск “Восток” нанесли огневое поражение по местам скопления противника ударами FPV-дронов», — говорится в сообщении.

В МО отметили, что военнослужащие РФ «сорвали выдвижение штурмовых групп противника к переднему краю на данном направлении».

Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.

Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.

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