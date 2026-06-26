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Магазин азиатских продуктов в Красноярске оштрафован за отсутствие маркировки

Предпринимателей наказали на 20 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Магазин азиатских продуктов в Красноярске оштрафовали на 20 тысяч рублей за отсутствие маркировки и не только. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

После проверки специалистами магазина в Сибирском переулке был выявлен ряд нарушений. Так, владелец не уведомил Управление о начале работы «точки». Кроме того, во время рейда выяснилось: кондитерские изделия и рисовые снеки продавались без маркировки на русском языке. Это не позволяло покупателям ознакомиться с важной информацией о продукте.

Предприниматель оперативно отреагировал на замечания и снял немаркированную продукцию с продажи. По итогам проверки он был привлечен к административной ответственности и уже оплатил назначенный штраф.

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