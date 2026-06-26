Магазин азиатских продуктов в Красноярске оштрафован за отсутствие маркировки

После проверки специалистами магазина в Сибирском переулке был выявлен ряд нарушений. Так, владелец не уведомил Управление о начале работы «точки». Кроме того, во время рейда выяснилось: кондитерские изделия и рисовые снеки продавались без маркировки на русском языке. Это не позволяло покупателям ознакомиться с важной информацией о продукте.