Забытый союзник Гитлера. Финляндия и ее «отдельная война» в германском строю

К концу лета 1941 года финские войска не только вернули утраченные годом ранее территории, но и пересекли старую границу. В сентябре они вышли к реке Свирь и захватили Олонец, а 1 октября 1941 года пал Петрозаводск. На Карельском перешейке финские войска подошли к Ленинграду практически вплотную — оставалось около 20 км. Но Маннергейм отдал приказ не штурмовать город. Долгое время этот шаг многими трактовался как своего рода «благородство» маршала. Но видные современные историки, как отечественные (Н. И. Барышников, В. Н. Барышников), так и финские (П. Висури, О. Маннинен), утверждают, что причиной была военная нецелесообразность: для лобовой атаки на укрепленный мегаполис ресурсов просто не было.