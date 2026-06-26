Молодежный совет Богучанского алюминиевого завода рассказал о реализованных проектах

«Невозможно сказать какой наш проект самый важный. Они все, на мой взгляд, крутые и успешные. Начиная с заводской Спартакиады, участия во всероссийской акции “Зеленая волна” — до субботников… Даже когда мы просто впятером с мужиками выезжаем помочь бабушке переколоть и сложить дрова, я считаю, это большое дело. Потому что это — пример для наших детей. Свои мероприятия мы планируем на год вперед. В среднем, получается от 1 до 4 проектов в месяц. И, конечно, во всех наших делах всегда помогает и завод, и администрация».