Молодежный совет Богучанского алюминиевого завода рассказал о реализованных проектах

Активисты Молодежки провели за год не менее 50 мероприятий, включая спортивные, экологические и благотворительные акции, а также заготовили дрова на зиму для ветеранов.
Молодежный совет работает на предприятии с 2013 года. В настоящий момент в состав актива входят шесть человек, каждый из которых отвечает за отдельное направление. Алина Филатова, координирующая культурные и спортивные проекты, инициировала создание женской волейбольной команды среди сотрудников завода.
«Стало безумно интересно быть не просто зрителем, а частью этого процесса — вместе что-то организовывать, создавать, заряжать людей позитивом и любовью к активному образу жизни, и самой заряжаться! Конечно, совмещать работу и общественную жизнь непросто. Лично меня буквально “перезагружают” два источника энергии: моя семья, которая всегда рядом и верит в меня, и мои тренировки», — поделилась Алина Филатова.
Ребята помогают ветеранам, убирают и озеленяют территорию, проводят благотворительные ярмарки и детские праздники. К участию в мероприятиях привлекаются жители Богучанского округа разных возрастов, а также представители местных байкерских сообществ.
Председатель Молодежного совета Вячеслав Калинин прокомментировал итоги работы:
«Невозможно сказать какой наш проект самый важный. Они все, на мой взгляд, крутые и успешные. Начиная с заводской Спартакиады, участия во всероссийской акции “Зеленая волна” — до субботников… Даже когда мы просто впятером с мужиками выезжаем помочь бабушке переколоть и сложить дрова, я считаю, это большое дело. Потому что это — пример для наших детей. Свои мероприятия мы планируем на год вперед. В среднем, получается от 1 до 4 проектов в месяц. И, конечно, во всех наших делах всегда помогает и завод, и администрация».