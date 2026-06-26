Родные утонувшего у G-Drive Арены мальчика обратились к омичам

По социальным сетям распространяется призыв о помощи в поисках 7-летнего мальчика, предположительно утонувшего в Иртыше 23 июня 2026 года. Напомним, ребенок пропал, ненадолго оставшись без присмотра взрослых во время отдыха на берегу неподалеку от G-Drive Арены в вечернее время.