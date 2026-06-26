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Родные утонувшего у G-Drive Арены мальчика обратились к омичам

Родные 7-летнего мальчика, пропавшего после купания в Иртыше в районе «G-Drive Арены», надеются увидеть его живым.

Источник: SuperOmsk.ru

По социальным сетям распространяется призыв о помощи в поисках 7-летнего мальчика, предположительно утонувшего в Иртыше 23 июня 2026 года. Напомним, ребенок пропал, ненадолго оставшись без присмотра взрослых во время отдыха на берегу неподалеку от G-Drive Арены в вечернее время.

Родные мальчика призывают омичей не оставаться равнодушными, обращаясь к владельцам лодок или дронов, наличие которых могло бы упростить и ускорить поиски. Также предлагается создать пешие поисковые группы на побережье и по возможности привлечь водолазов. Судя по тональности обращения, родные надеются, что мальчик остался жив.

Отметим, еще 24 июня 2026 года в органах прокуратуры сообщали об организации проверки обстоятельств исчезновения юного омича, заявляя, что ребенок утонул, играя с другими детьми в воде, пока его тетя ненадолго отвлеклась. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».