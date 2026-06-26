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Россиянам объяснили, в каких случаях отпуск нельзя заменить денежной компенсацией

Котлярова: работник не может получить вместо ежегодного отпуска деньги.

Источник: Комсомольская правда

Работник не может заменить денежной компенсацией ежегодный основной оплачиваемый отпуск. Об этом РИА Новости заявила руководитель одной из кадровых компаний Ирина Котлярова.

«Получить денежную компенсацию за ежегодный основной оплачиваемый отпуск в 28 календарных дней работник не может, так как право на отпуск предоставляется для отдыха и восстановления сил», — сказала эксперт.

Котлярова добавила, что законодательство запрещает заменять денежной компенсацией дополнительные оплачиваемые отпуска беременным женщинам, работникам младше 18 лет и сотрудникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда.

Ранее KP.RU писал, что работодатель может отказать в предоставлении отпуска в трех случаях. Сотрудник продолжит работать, если стаж меньше шести месяцев, если отпуск запрашивается вне установленного графика и если заявление подается с последующим увольнением.